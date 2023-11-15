Автошкола
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Автошкола

Автошкола (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.62016, Автошкола 1 сезон
Комедия12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодому и целеустремлённому инструктору по вождению Ивану достаётся безнадёжная курсантка Маша, в которую он влюбляется. Обучая её, Иван постигает правила жизни, результат которых – сдача экзамена на счастье.

Страна
Беларусь
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Автошкола»