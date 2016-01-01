Автошкола (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодому и целеустремлённому инструктору по вождению Ивану достаётся безнадёжная курсантка Маша, в которую он влюбляется. Обучая её, Иван постигает правила жизни, результат которых – сдача экзамена на счастье.



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