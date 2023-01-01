Биография

Ольга Веникова — актриса кино и телевидения. Родилась в Москве 29 июня 1992 года. С будущей профессией определилась еще в детстве, поскольку росла в творческой семье — отец артистки, Дмитрий Веников, является режиссером. После школы Ольга с легкостью прошла отбор и поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина на курс Бориса Клюева. Играла в дипломных спектаклях «Ромео и Джульетта» и «Три сестры». Сегодня фильмография Ольги Вениковой насчитывает более 35 картин. Она играла в таких сериалах, как «Ищу тебя», «Ивановы-Ивановы», «Два холма», «Салют, Начальник», «СМЕРШ», «Большая игра».