Биография

Иван Васильев – российский актер, телеведущий родом из Санкт-Петербурга. Дата рождения – 5 ноября 1980 года. Известен своими ролями в детективных сериалах. Закончил обучение в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства в 2002 году. Получив диплом, стал играть в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Известные спектакли с участием Ивана – «Сон в летнюю ночь», «Доходное место», «Шут Балакирев». Снимается в кино с 2000 года. В 2004 году работал телеведущим в программе «Мобиус» на канале «МУЗ-ТВ». О личной жизни Ивана ничего не известно, артист скрывает семейное положение. На экране артист дебютировал в комедийном сериале «Вовочка», затем появился в эпизоде сериала «Улицы разбитых фонарей – 3». Первая главная роль Ивану Васильеву досталась только в 2009 году – в детективном сериале «Люди Шпака». Артист запомнился зрителям в образе харизматичного полицейского. Поэтому в 2012 году Иван снова получил ведущую роль сотрудника полиции в детективе «Дознаватель». Помимо сериалов криминального жанра, фильмография актера пополняется полнометражными и короткометражными кинолентами. Фильмы с Иваном Васильевым: «Молот», «Потерянный дом», «Крутой», «Отпуск», «Наших бьют».