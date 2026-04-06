Когда вчерашнего школьника сбивает автомобиль знаменитой певицы, парень внезапно оказывается в центре медийной кампании, став инструментом для заработка денег. Комедия «Желаю славы» — фильм с Артемом Ляшенко, Сергеем Ростом и Иваном Охлобыстиным о жестоком мире шоу-бизнеса.



Митя только что закончил школу, но все, о чем он мечтает — это cлава и всеобщая любовь. Однако желания имеют обыкновение сбываться, и однажды, когда Митя едет по городу на самокате, его сбивает машина. Автомобиль принадлежит звезде эстрады по имени Лала, а происшествие тут же попадает в соцсети. Продюсер певицы пытается перехватить инициативу и объявляет, что Лала и Митя были любовниками. Теперь Митя становится героем светских хроник, а на его истории пытаются нажиться все.



Что принесет ему внезапная популярность, расскажет яркая комедия «Желаю славы» (2025), доступная в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

