Желаю славы (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Когда вчерашнего школьника сбивает автомобиль знаменитой певицы, парень внезапно оказывается в центре медийной кампании, став инструментом для заработка денег. Комедия «Желаю славы» — фильм с Артемом Ляшенко, Сергеем Ростом и Иваном Охлобыстиным о жестоком мире шоу-бизнеса.
Митя только что закончил школу, но все, о чем он мечтает — это cлава и всеобщая любовь. Однако желания имеют обыкновение сбываться, и однажды, когда Митя едет по городу на самокате, его сбивает машина. Автомобиль принадлежит звезде эстрады по имени Лала, а происшествие тут же попадает в соцсети. Продюсер певицы пытается перехватить инициативу и объявляет, что Лала и Митя были любовниками. Теперь Митя становится героем светских хроник, а на его истории пытаются нажиться все.
Что принесет ему внезапная популярность, расскажет яркая комедия «Желаю славы» (2025), доступная в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- АФРежиссёр
Александра
Франк
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Вячеслав
Манучаров
- Актёр
Сергей
Рост
- АКАктриса
Александра
Кузенкина
- Актриса
Лаура
Кеосаян
- ЕСАктриса
Екатерина
Седик
- Актёр
Георгий
Штиль
- ИВАктёр
Иван
Васильев
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- КБАктёр
Кирилл
Балобан
- АДАктёр
Андрей
Дидик
- МНАктриса
Мария
Никифорова
- ТААктёр
Тимур
Ахмедов
- ПРАктриса
Полина
Русакова
- СВАктриса
Софи
Витаута
- ДААктёр
Дмитрий
Аверин
- ВПАктриса
Вера
Плешанова
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зорина
- ПБАктриса
Полина
Бахаревская
- АФАктриса
Александра
Франк
- АФСценарист
Александра
Франк
- АФПродюсер
Александра
Франк
- ДБОператор
Дмитрий
Богданов