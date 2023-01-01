Биография

Сергей Рост — российский актер и сценарист. Родился в Ленинграде 3 марта 1965 года. После школы Сергей окончил Ленинградский институт культуры, а с 1994 года работал на радио «Модерн». В 2004 году Роста назначили ведущим программы «Шестое чувство» на «РЕН ТВ». Популярность актеру принесла роль в комедийном сериале «Осторожно, модерн!», который стал хитом 90-х и сделал Сергея Роста и Дмитрия Нагиева звездами. В основном кинодеятель проявлял свои актерские таланты на сериальном поприще. Его главными работами по праву можно считать проекты «Лондонград. Знай наших», «Вертинский», «Тайны следствия», «Ничей» и «Чистилище».