Время есть! (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Пять новелл, герои которых стали заложниками общепринятых предрассудков о любви. В каждой истории показаны штампы на тему отношений.



О том, как важно жить и любить не по навязанным обществом шаблонам.



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