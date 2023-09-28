Квест
Wink
Фильмы
Квест
7.42023, Квест
Приключения105 мин12+
Подростки попадают в секретный лагерь с нестандартными методами перевоспитания. Приключенческий экшен с Курцыным и Тактаровым

Квест (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Молодежная комедия о перевоспитании с Романом Курцыным и Олегом Тактаровым. Игорь и Андрей растут в богатых семьях и ни в чем не нуждаются. Чтобы показать мальчикам настоящую жизнь и сделать из них мужчин, отцы отправляют парней в секретный лагерь, где подростки проходят масштабный квест. Его участники проходят серьезные тренировки под наблюдением наставников, как в спецназе. Игорь, не привыкший к физическим нагрузкам, довольно быстро сдается. Правда, незадолго до его отъезда самого маленького гостя лагеря похищают бандиты. Теперь всем воспитанникам придется объединить усилия, чтобы найти его и показать, чему они научились. Наблюдайте за приключениями ребят в подростковой комедии «Квест» — фильм 2023 смотреть онлайн уже можно на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Приключения
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Квест»