Квест (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Молодежная комедия о перевоспитании с Романом Курцыным и Олегом Тактаровым. Игорь и Андрей растут в богатых семьях и ни в чем не нуждаются. Чтобы показать мальчикам настоящую жизнь и сделать из них мужчин, отцы отправляют парней в секретный лагерь, где подростки проходят масштабный квест. Его участники проходят серьезные тренировки под наблюдением наставников, как в спецназе. Игорь, не привыкший к физическим нагрузкам, довольно быстро сдается. Правда, незадолго до его отъезда самого маленького гостя лагеря похищают бандиты. Теперь всем воспитанникам придется объединить усилия, чтобы найти его и показать, чему они научились. Наблюдайте за приключениями ребят в подростковой комедии «Квест» — фильм 2023 смотреть онлайн уже можно на видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
