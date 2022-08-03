Заповедник страха (сериал, 2008) смотреть онлайн
8.52008, Заповедник страха 1 сезон
Триллер, Детектив16+
Сезоны и серии
О сериале
Молодому человеку Андрею Хмельницкому, по прозвищу Хмель, не повезло: он теряет работу и влезает в долги. Доведенный до отчаяния, он готов на все, чтобы раздобыть денег. И тут Хмель получает интересное предложение, от которого не может оказаться: богатые бизнесмены организовывают игру, участники которой могут прилично заработать.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Детектив, Триллер
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- МВРежиссёр
Михаил
Вайнберг
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- Актёр
Александр
Андриенко
- ЕААктёр
Евгений
Атарик
- ОИАктёр
Олег
Исаев
- СКАктёр
Сергей
Костылев
- ЛМАктриса
Лидия
Милюзина
- ВПАктёр
Владимир
Пивоваров
- Актёр
Сергей
Рост
- Актёр
Сослан
Фидаров
- ВЯАктёр
Вячеслав
Яковлев
- АТСценарист
Александр
Турбин
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- РЗХудожник
Ростислав
Закрочинский
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- СБОператор
Сергей
Бледнов
- МВКомпозитор
Михаил
Вайнберг
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВРКомпозитор
Вадим
Ронин