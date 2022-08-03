Заповедник страха. Серия 2
Wink
Сериалы
Заповедник страха
1-й сезон
2-я серия

Заповедник страха (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.52008, Заповедник страха. Серия 2
Триллер, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодому человеку Андрею Хмельницкому, по прозвищу Хмель, не повезло: он теряет работу и влезает в долги. Доведенный до отчаяния, он готов на все, чтобы раздобыть денег. И тут Хмель получает интересное предложение, от которого не может оказаться: богатые бизнесмены организовывают игру, участники которой могут прилично заработать.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Заповедник страха»