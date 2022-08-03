Молодому человеку Андрею Хмельницкому, по прозвищу Хмель, не повезло: он теряет работу и влезает в долги. Доведенный до отчаяния, он готов на все, чтобы раздобыть денег. И тут Хмель получает интересное предложение, от которого не может оказаться: богатые бизнесмены организовывают игру, участники которой могут прилично заработать.

