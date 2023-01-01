Биография

Лаура Кеосаян — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 8 февраля 1982 года. Лаура — дочь режиссера Давида Кеосаяна. Еще в школьном возрасте она впервые поучаствовала в съемках клипа, снятого ее дядей Тиграном, но не видела себя в роли актрисы. Поступив на экономический факультет МГИМО, девушка перевелась в Щукинское училище, которое окончила в 2008 году. После получения диплома Лаура долгое время работала артисткой в Театре имени Вахтангова. Лаура Кеосаян снимается на ТВ с 2004 года, когда на экраны вышли такие проекты, как «Ландыш серебристый 2» и «Любовница». Актриса получила широкую известность благодаря фильму «Девочка» и сериалам «Склифосовский», «В клетке» и «Не отрекаются любя…».