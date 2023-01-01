Любовница
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Любовница

Любовница (сериал, 2005) смотреть онлайн

8.72005, Любовница 1 сезон
Мелодрамы, Детективы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Адвокат Елена возвращается в Москву из Санкт-Петербурга, где она выиграла очередное дело. Но здесь ее уже ждет новое предложение: подозреваемый в убийстве молодой девушки настаивает на том, чтобы его защищала именно Елена. Она наносит первый визит подсудимому и обнаруживает, что ее подзащитный есть тот самый Феликс, с которым она познакомилась в поезде...

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6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовница»

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