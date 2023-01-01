Любовница (сериал, 2005) смотреть онлайн
8.72005, Любовница 1 сезон
Мелодрамы, Детективы12+
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Сюжет
Адвокат Елена возвращается в Москву из Санкт-Петербурга, где она выиграла очередное дело. Но здесь ее уже ждет новое предложение: подозреваемый в убийстве молодой девушки настаивает на том, чтобы его защищала именно Елена. Она наносит первый визит подсудимому и обнаруживает, что ее подзащитн�ый есть тот самый Феликс, с которым она познакомилась в поезде...
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Информация
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6.8 КиноПоиск
- ДКРежиссёр
Давид
Кеосаян
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Тигран
Кеосаян
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- ВШАктёр
Владимир
Шевельков
- Актёр
Андрей
Ташков
- Актриса
Анна
Казючиц
- Актриса
Лаура
Кеосаян
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Александр
Наумов
- ВНАктёр
Вячеслав
Николаев
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- ТВПродюсер
Татьяна
Воронович
- ДКПродюсер
Давид
Кеосаян
- ВГХудожник
Василий
Гуленко
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов