Любовница (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.72005, Любовница. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама, Детектив12+
О сериале
Преуспевающий московский адвокат Елена Анурова возвращается домой из Питера. Елена возвращается раньше срока — она хочет сделать сюрприз любимому мужчине Сергею, с которым они вместе уже 20 лет.
Но ее саму ожидает сюрприз — в постели возлюбленного она обнаруживает молоденькую девушку. Лена решительно разрывает отношения, но полностью избавить себя от общения с Сергеем не может — их связывает работа.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ДКРежиссёр
Давид
Кеосаян
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Тигран
Кеосаян
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- ВШАктёр
Владимир
Шевельков
- Актёр
Андрей
Ташков
- Актриса
Анна
Казючиц
- Актриса
Лаура
Кеосаян
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Александр
Наумов
- ВНАктёр
Вячеслав
Николаев
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- ТВПродюсер
Татьяна
Воронович
- ДКПродюсер
Давид
Кеосаян
- ВГХудожник
Василий
Гуленко
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов