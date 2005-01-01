Любовница (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Преуспевающий московский адвокат Елена Анурова возвращается домой из Питера. Елена возвращается раньше срока — она хочет сделать сюрприз любимому мужчине Сергею, с которым они вместе уже 20 лет.



Но ее саму ожидает сюрприз — в постели возлюбленного она обнаруживает молоденькую девушку. Лена решительно разрывает отношения, но полностью избавить себя от общения с Сергеем не может — их связывает работа.



