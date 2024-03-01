Любовница. Сезон 1
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Любовница
1-й сезон

Любовница (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

8.72005, Любовница. Сезон 1 4 серии
Мелодрама, Детектив12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Преуспевающий московский адвокат Елена Анурова возвращается домой из Питера. Елена возвращается раньше срока — она хочет сделать сюрприз любимому мужчине Сергею, с которым они вместе уже 20 лет.

Но ее саму ожидает сюрприз — в постели возлюбленного она обнаруживает молоденькую девушку. Лена решительно разрывает отношения, но полностью избавить себя от общения с Сергеем не может — их связывает работа.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовница»