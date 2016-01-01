Автошкола. Сезон 1. Серия 5
Wink
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Автошкола
1-й сезон
5-я серия

Автошкола (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.52016, Автошкола. Сезон 1. Серия 5
Комедии12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодому и целеустремлённому инструктору по вождению Ивану достаётся безнадёжная курсантка Маша, в которую он влюбляется. Обучая её, Иван постигает правила жизни, результат которых – сдача экзамена на счастье.

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Автошкола»