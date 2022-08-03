Миллиард (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

«Миллиард» — фильм о банкире на грани разорения, который привлекает собственных детей к ограблению. Владимир Машков и Александра Бортич в комедийном боевике от режиссера «Духless» и «Беспринципных».



В центре сюжета Матвей Левин — влиятельный банкир, который готов на все, чтобы не делиться нажитым состоянием с незаконнорожденными детьми. Но когда миллионер теряет все, выясняется, что только они могут помочь. Чтобы вернуть миллионы, Матвею предстоит ограбить свой же банк в Монте-Карло. Для этого Матвею сначала нужно вновь завоевать доверие отверженных детей.



