Миллиард (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Миллиард» — фильм о банкире на грани разорения, который привлекает собственных детей к ограблению. Владимир Машков и Александра Бортич в комедийном боевике от режиссера «Духless» и «Беспринципных».
В центре сюжета Матвей Левин — влиятельный банкир, который готов на все, чтобы не делиться нажитым состоянием с незаконнорожденными детьми. Но когда миллионер теряет все, выясняется, что только они могут помочь. Чтобы вернуть миллионы, Матвею предстоит ограбить свой же банк в Монте-Карло. Для этого Матвею сначала нужно вновь завоевать доверие отверженных детей.
Если любите динамичные сюжеты с неожиданными поворотами, то скорее включайте фильм «Миллиард» — смотреть онлайн в хорошем качестве комедию можно на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Владимир
Машков
- Актриса
Александра
Бортич
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актриса
Марина
Петренко
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актёр
Григорий
Калинин
- ФБАктёр
Федор
Бавтриков
- Актёр
Дмитрий
Астрахан
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- ВМПродюсер
Владимир
Маслов
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- БАПродюсер
Бинке
Анисимов
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- ВКМонтажёр
Вазген
Каграманян
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ОБКомпозитор
Олег
Белов