Бедная родственница (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Однажды актриса провинциального театра Ольга Панова получает приглашение на роль внучки крупного бизнесмена Вересаева, которую он не видел с пятилетнего возраста. Только сыграть эту роль она должна не на �сцене, а в жизни… Недолго думая, она соглашается, ведь роль пустяковая, а деньги очень нужны.

Ольга блестяще исполняет свою роль и завоевывает расположение всех домочадцев, в том числе и Андрея, старшего внука Вересаева. Однако, чем лучше к ней относятся новые «родственники», тем больше она к ним привязывается и тем ей сложнее их обманывать. В конце концов, Ольга решает уехать из дома, но дело остается за малым: разобраться с внезапно нагрянувшей настоящей внучкой Машей…



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