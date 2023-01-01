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Бедная родственница (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Однажды актриса провинциального театра Ольга Панова получает приглашение на роль внучки крупного бизнесмена Вересаева, которую он не видел с пятилетнего возраста. Только сыграть эту роль она должна не на �сцене, а в жизни… Недолго думая, она соглашается, ведь роль пустяковая, а деньги очень нужны.
Ольга блестяще исполняет свою роль и завоевывает расположение всех домочадцев, в том числе и Андрея, старшего внука Вересаева. Однако, чем лучше к ней относятся новые «родственники», тем больше она к ним привязывается и тем ей сложнее их обманывать. В конце концов, Ольга решает уехать из дома, но дело остается за малым: разобраться с внезапно нагрянувшей настоящей внучкой Машей…
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Информация
Рейтинг
- ЮГРежиссёр
Юлия
Галкина
- ВГРежиссёр
Виктор
Гончар
- КБАктриса
Катерина
Беккер
- ДКАктёр
Давид
Колчин
- Актёр
Владимир
Стержаков
- АМАктёр
Андрей
Милюхин
- ЗФАктриса
Зоя
Фромичева-Корсакова
- АГАктёр
Александр
Гиренок
- МЛАктриса
Мария
Лопатина
- ОДАктриса
Ольга
Дятловская
- ВКАктёр
Василий
Козлов
- ДМАктёр
Дмитрий
Малащицкий
- ПССценарист
Петр
Смирнов
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Дмитрий
Астрахан
- ИМПродюсер
Илья
Макаров
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- ВГОператор
Виктор
Гончар
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев