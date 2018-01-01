Биография

Илья Макаров — российский продюсер, режиссер, сценарист, актер. Родился в Ленинграде 4 января 1963 года. В 1986 году окончил РГИСИ в Санкт-Петербурге, где обучался на курсе А. Музиля. Получил специальность «Режиссер драматического театра». С 1990 года — актер и режиссер Омского театра для детей и молодежи. Поставил много успешных спектаклей, среди которых «Фауст», «Синяя борода», «Конек-горбунок». Преподавал в ЛГИТМиКе. Илья Макаров является продюсером таких фильмов, как «Телохранитель» 2 и 3 части, «Улыбка пересмешника», сериалов «Господа-товарищи», «Двойная жизнь», «Город невест», «Врачебная ошибка», «По тонкому льду», «Бедная родственница», «Уроки любви», «По ступеням любви», «Рыбка по имени Люба». Был режиссером сериалов «Тайны следствия», «Пейзаж с убийством», «Небесная жизнь», «Защита», «Журов». Участвовал в написании сценариев для телесериалов «Журов», «Город невест» и «Пейзаж с убийством». Как актер снялся в эпизоде драмы «И вечно возвращаться...».