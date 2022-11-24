О фильме
Ночной патруль у передвижной милицейской группы в эту ночь явно не задался: их ждут бандитские разборки, подброшенная сумка с долларами и даже некоторая мистика. Иначе как объяснить, что в багажнике их машины оказался труп? Расскажет мистическая история-триллер «Патруль» (2006)!
В патрульный автомобиль с Ермаковым и Мосиным врезается бандитская тачка, и один из бандитов погибает в перестрелке, пока остальные успевают смыться. Тело убитого совершенно непонятным образом оказывается в багажнике милиционеров, да еще и с сюрпризом — сумкой, набитой долларовыми купюрами.
Герои путаются в темных переулках, подозревая друг друга, но развязка совсем близко. Смотреть «Патруль» — фильм 2006 года приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ИМРежиссёр
Илья
Макаров
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Александр
Наумов
- СРАктёр
Станислав
Рядинский
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ДСАктёр
Денис
Суханов
- Актриса
Александра
Урсуляк
- ВДАктёр
Владимир
Денисов
- АААктёр
Александр
Аншютц
- АДСценарист
Александр
Другов
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- ЕФКомпозитор
Евгений
Федоров