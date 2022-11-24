Патруль
Wink
Фильмы
Патруль

Патруль (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

7.32006, Патруль
Триллер83 мин18+

О фильме

Ночной патруль у передвижной милицейской группы в эту ночь явно не задался: их ждут бандитские разборки, подброшенная сумка с долларами и даже некоторая мистика. Иначе как объяснить, что в багажнике их машины оказался труп? Расскажет мистическая история-триллер «Патруль» (2006)!

В патрульный автомобиль с Ермаковым и Мосиным врезается бандитская тачка, и один из бандитов погибает в перестрелке, пока остальные успевают смыться. Тело убитого совершенно непонятным образом оказывается в багажнике милиционеров, да еще и с сюрпризом — сумкой, набитой долларовыми купюрами.

Герои путаются в темных переулках, подозревая друг друга, но развязка совсем близко. Смотреть «Патруль» — фильм 2006 года приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb