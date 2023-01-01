Биография

Алексей Шевченков – актер театра, кино, телевидения. Зрители с первых ролей в кино отметили его незаурядный талант, а в 2014 г. он был признан победителем номинации «Лучшая мужская роль» на ММКФ. Будущий артист родился в небольшом городке Черняховске Калининградской области. Отец мальчика злоупотреблял алкоголем, поэтому семья распалась, когда Алексею было всего 6 месяцев. В детстве он любил футбол, много времени проводил во дворе со сверстниками, а в 13 лет поступил в московскую спортивную школу «Союз». Однако через месяц юный Алексей вернулся домой и продолжил занятия футболом. Увлечение вполне могло перерасти в профессию, увидев Алексея Шевченкова в роли перспективного защитника, один из польских клубов предложил юноше контракт. В этот момент появился новый тренер, который помешал его переходу в команду. Это событие стало поворотным в судьбе Шевченкова. Он перестал заниматься футболом и решил попробовать свои силы в творческой профессии. После трех месяцев занятий в драматическом кружке он уехал в Ленинград и в 1992 г. поступил в ЛГИТМиК. Зрители увидели дебют актера в кино в 1993 г., когда он снялся в мелодраме «Ты у меня одна». Ему не часто предлагали главные роли, но созданные актером образы всегда запоминались зрителям. Позже артист сыграл в «Ворошиловском стрелке», «Дальнобойщиках», снялся в картинах «Марш Турецкого», «Вчера закончилась война», «Шерлок Холмс». Главного героя Алексей Шевченков сыграл в фильме «Иуда». За работу в этой драме актер был удостоен награды «Серебряный Георгий» на ММКФ.