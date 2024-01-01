В потоке трех стихий (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Переживающий карьерный кризис прыгун в воду Влад Фокин получает неожиданное предложение. Ему предстоит втереться в доверие к группе клифф-дайверов, подозреваемых в череде ограблений. Возможно, эта банда связана с бывшим лучшим другом Влада, отношения с которым закончились шесть лет назад. Н�овые впечатления, жажда риска и экстремальные высоты поглощают парня с головой.



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