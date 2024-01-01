В потоке трех стихий (фильм, 2024) смотреть онлайн
8.22024, В потоке трех стихий
Драмы, Детективы81 мин16+
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Сюжет
Переживающий карьерный кризис прыгун в воду Влад Фокин получает неожиданное предложение. Ему предстоит втереться в доверие к группе клифф-дайверов, подозреваемых в череде ограблений. Возможно, эта банда связана с бывшим лучшим другом Влада, отношения с которым закончились шесть лет назад. Н�овые впечатления, жажда риска и экстремальные высоты поглощают парня с головой.
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Информация
Рейтинг
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Владимир
Сычев
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- ВСАктриса
Валентина
Светлова
- МСАктриса
Мария
Сычева
- ПЛАктриса
Полина
Ларина
- МБАктёр
Марсель
Бакаев
- РИАктёр
Роман
Измайлов
- СДПродюсер
Станислав
Дружинин
- Продюсер
Владимир
Сычев
- ВОПродюсер
Владимир
Оксаныч
- ЕЧПродюсер
Евгений
Черных
- ИАХудожник
Иван
Абрамов-Лещинский
- МНХудожница
Мишель
Нагай
- ВОМонтажёр
Владимир
Оксаныч
- МПОператор
Мария
Полос