В потоке трех стихий
Wink
Фильмы
В потоке трех стихий

В потоке трех стихий (фильм, 2024) смотреть онлайн

8.22024, В потоке трех стихий
Драмы, Детективы81 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Переживающий карьерный кризис прыгун в воду Влад Фокин получает неожиданное предложение. Ему предстоит втереться в доверие к группе клифф-дайверов, подозреваемых в череде ограблений. Возможно, эта банда связана с бывшим лучшим другом Влада, отношения с которым закончились шесть лет назад. Новые впечатления, жажда риска и экстремальные высоты поглощают парня с головой.

В потоке трех стихий смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «В потоке трех стихий»

Всё