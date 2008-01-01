Миннесота (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

История двух братьев – хоккеистов провинциальной команды. Одному из них предлагают контракт в Америке, но он отказывается ехать без брата. На сложных взаимоотношениях братьев, мечтающих вырваться из тягучей провинциальной жизни, строится психологическая драма талантливых людей, которым тесно в клетке привычного им мира, но покинуть эту клетку труднее, чем кажется.



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