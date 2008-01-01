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Миннесота (фильм, 2008) смотреть онлайн

6.92008, Миннесота
Драмы91 мин18+

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Сюжет

История двух братьев – хоккеистов провинциальной команды. Одному из них предлагают контракт в Америке, но он отказывается ехать без брата. На сложных взаимоотношениях братьев, мечтающих вырваться из тягучей провинциальной жизни, строится психологическая драма талантливых людей, которым тесно в клетке привычного им мира, но покинуть эту клетку труднее, чем кажется.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миннесота»

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