Миннесота (фильм, 2008) смотреть онлайн
6.92008, Миннесота
Драмы91 мин18+
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Сюжет
История двух братьев – хоккеистов провинциальной команды. Одному из них предлагают контракт в Америке, но он отказывается ехать без брата. На сложных взаимоотношениях братьев, мечтающих вырваться из тягучей провинциальной жизни, строится психологическая драма талантливых людей, которым тесно в клетке привычного им мира, но покинуть эту клетку труднее, чем кажется.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АПРежиссёр
Андрей
Прошкин
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актёр
Антон
Пампушный
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Алексей
Шевченков
- АААктёр
Андрей
Аверьянов
- Актёр
Виталий
Хаев
- ЛМАктриса
Лидия
Матасова
- ТКАктриса
Татьяна
Копылова
- НТАктриса
Наталья
Терешкова
- АААктриса
Александра
Агранович
- АМСценарист
Александр
Миндадзе
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- МЭКомпозитор
Марк
Эрман