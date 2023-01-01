Биография

Андрей Аверьянов – актер и поэт, появился на свет в Воронеже 27 октября 1974 года. Начал творческую карьеру после окончания института искусств города Воронежа в 1997 году. Первое место работы – Академический театр имени Горького в Самаре. С 2000 по 2004 год участвовал в спектаклях в камерном театре г. Воронежа, а по 2016 играл в столичном театре «Современник». Первый фильм Аверьянова «Рублевка Live» вышел в 2003 году. Там он отлично вжился в роль Стаса. После этого снялся в «Погоне за ангелом», «Туман рассеивается» и других. Большую популярность ему принесла картина «Белые волки» (2012), а именно роль майора Бурова. На данный момент за плечами Аверьянова 67 фильмов. Актер отличается скромным характером, но имеет большой талант. Кроме занятия актерской деятельностью, Андрей пишет ироничные стихи, которые сам публикует в Интернете. Среди известных произведений «Про Псаки» и «Что будет с рублем». Его талант по достоинству оценивают критики и коллеги по сцене, особенно народный артист Валентин Гафт. Аверьянов женат на ассистентке по актерскому реквизиту. Это его второй брак. Растет совместная дочь. Первый раз связал себя узами брака в студенческие годы, есть сын, который после расставания родителей остался жить с мамой в Воронеже.