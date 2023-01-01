Биография

Антон Пампушный — актер. Родился в Астане 5 мая 1982 года. В школе не планировал становиться актером, собирался поступать на экономиста, как хотели родители. Отучился на маркетолога, но работа по специальности не доставляла удовольствие. Антон переехал в Москву и стал студентом МХАТа, попав к Роману Козаку и Дмитрию Брусникину. В студенчестве и после окончания вуза участвовал в спектаклях — «Остров сокровищ», «Ромео и Джульетта», «Бубен верхнего мира», «Мадам Бовари» и другие. Дебют Антона Пампушного в кино состоялся в 2005-м в ленте «Откровенные полароидные снимки». Параллельно поступил во ВГИК на режиссерское мастерство, выбрав для учебы отделение игрового кино. Далее сыграл в картине «Александр. Невская битва», которая и сделала актера популярным. Для нее он работал над физической формой, освоил владение мечом и верховую езду. Посыпались предложения и роли — «Капкан для киллера», «Миннесота», «Петля», «Дом малютки» и другие.