Легенда о Самбо
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Легенда о Самбо

Легенда о Самбо (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.32022, Легенда о Самбо
Драмы, Приключения100 мин16+
Два сильнейших тренера, одержимых идеей создания национальной борьбы, сходятся в противостоянии. Ретро-драма о рождении самбо от создателей «Красного призрака»
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Сюжет

Красочная и динамичная история противостояния двух наставников, обучающих своих подопечных разным видам единоборств. Спортивная фантазия по реальным событиям от режиссера «Красного призрака» Андрея Богатырева.

Ветеран Русско-японской войны Виктор Спиридонов уже давно изучает разные виды борьбы и перенимает из них различные приемы. Получившемуся в итоге единоборству он дает кодовое название «самоболь» и начинает обучать ему сотрудников милиции, чтобы те могли эффективнее противостоять преступникам. Своеобразным конкурентом Спиридонова становится бывший разведчик Василий Ощепков, который основал школу дзюдо и учит там всех желающих. В преддверии московской спартакиады Спиридонову поручают подготовить бойцов — в особенности для противостояния со спортсменами из Германии. Помогать ему назначают Ощепкова, но два мастера слишком разные в своих подходах, чтобы найти общий язык.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Приключения, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Самбо»

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