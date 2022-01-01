Легенда о Самбо (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Красочная и динамичная история противостояния двух наставников, обучающих своих подопечных разным видам единоборств. Спортивная фантазия по реальным событиям от режиссера «Красного призрака» Андрея Богатырева.
Ветеран Русско-японской войны Виктор Спиридонов уже давно изучает разные виды борьбы и перенимает из них различные приемы. Получившемуся в итоге единоборству он дает кодовое название «самоболь» и начинает обучать ему сотрудников милиции, чтобы те могли эффективнее противостоять преступникам. Своеобразным конкурентом Спиридонова становится бывший разведчик Василий Ощепков, который основал школу дзюдо и учит там всех желающих. В преддверии московской спартакиады Спиридонову поручают подготовить бойцов — в особенности для противостояния со спортсменами из Германии. Помогать ему назначают Ощепкова, но два мастера слишком разные в своих подходах, чтобы найти общий язык.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- ДПАктёр
Дмитрий
Павленко
- АВАктёр
Антон
Вохмин
- Актёр
Алексей
Шевченков
- ОСАктриса
Ольга
Сташкевич
- Актёр
Павел
Абраменков
- Актёр
Вячеслав
Шихалеев
- ДКАктёр
Денис
Кузнецов
- АДАктёр
Александр
Давыдов
- ГПАктёр
Георгий
Перадзе
- ГШСценарист
Георгий
Шенгелия
- Продюсер
Андрей
Богатырев
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- ВЧПродюсер
Вольфганг
Черни
- ТВПродюсер
Татьяна
Воронецкая
- ЕАХудожница
Екатерина
Арефьева
- АКМонтажёр
Александр
Карпов
- НКОператор
Наталья
Кожевникова
- ССКомпозитор
Сергей
Соловьёв