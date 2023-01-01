Биография

Павел Абраменков — российский актер кино. Родился 25 июля 1984 года. В 2001 году Павел поступил на актерский факультет в ГИТИС, но в 2003-м сменил учебное заведение и стал студентом ВТУ им. Щукина. Кинодебют Павла Абраменко состоялся в 2007 году в сериале «Солдаты 13». С тех пор он снялся в пяти частях франшизы в роли рядового Паршина. Играл второстепенные роли в лентах «Универ» и «Инкассаторы». В 2020 году присоединился к актерскому составу фильма «Красный призрак», после которого его стали узнавать. В фильмография Абраменко числятся также многосерийный проект «Дылды» и военно-драматический боевик «Закрытый уровень» 2023 года.