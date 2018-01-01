Биография

Дмитрий Павленко появился на свет в Забайкальском крае 10.04.1971 в семье режиссера и педагога-геолога. Уже в детстве Дмитрий мечтал о профессии режиссера, которую и начал осваивать в Читинском культпросветучилище, не поступив с первого раза в Иркутский университет. Именно в это время он осознал свое настоящее призвание – искусство актера. В 1989 г. Павленко поступил в Щепкинское театральное училище (мастерская Владимира Сафонова), окончив которое в 1993 г. начал выступать в московском театре «Сфера», а затем был включен в труппу Драматического театра им. М. Ермоловой. Именно здесь зрителям полюбились роли Дмитрия Павленко в постановках «Мнимый больной», «Дон Жуан», «Мещанская свадьба», «Женитьба» и многих других. Помимо театра актер Дмитрий Павленко широко известен в кино. В его фильмографии участие более чем в семидесяти проектах, среди которых такие фильмы Дмитрия Павленко, как «Азбука любви», «Выхожу тебя искать», «Судмедэскперты», «Москва никогда не спит» и другие. Дмитрий женат на актрисе Н.В. Селиверстовой, с которой зачастую предстает в совместных театральных постановках. Дочь актера Полина продолжила творческую династию, выбрав карьеру на балетной сцене.