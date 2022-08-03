Турист (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Остросюжетный боевик о российских военных, защищающих африканскую страну от бандитов. В главных ролях Алексей Шевченков и Владимир Петров.
Декабрь 2020 года. Бывший полицейский Гриша Дмитриев отправляется в командировку в Центральноафриканскую Республику. Его главные задачи — инструктаж и обучение местных солдат ведению боевых действий и разведке местности. Ситуация в государстве становится напряженной, когда военные получают информацию о грядущем перевороте. Бандитские группировки готовятся проникнуть в столицу, чтобы помешать президентским выборам и захватить власть. Однако на их пути оказывается база российских инструкторов, которые готовы отразить наступление мятежников. Грише и его товарищам предстоит сделать все, чтобы противник не смог прорвать оборону и достигнуть города.
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- Актёр
Алексей
Шевченков
- ЕТАктёр
Евгений
Терских
- АБАктёр
Александр
Барановский
- ВПАктёр
Владимир
Петров
- СВАктёр
Сергей
Воробьёв
- ГБАктёр
Георгий
Болонев
- ФМАктриса
Флавия-Гертруда
Мбайабе
- УУАктёр
Уилфред
Уильямс
- АУАктёр
Алексей
Удальцов
- ГТАктёр
Глеб
Темнов
- ВИСценарист
Владимир
Измайлов
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ГКПродюсер
Генрих
Кен
- АСХудожник
Александр
Сергеев
- ЕАХудожник
Евгений
Архангельский
- ВБМонтажёр
Владимир
Беззубченко
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев