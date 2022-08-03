Турист (фильм, 2021) смотреть онлайн

Остросюжетный боевик о российских военных, защищающих африканскую страну от бандитов. В главных ролях Алексей Шевченков и Владимир Петров.



Декабрь 2020 года. Бывший полицейский Гриша Дмитриев отправляется в командировку в Центральноафриканскую Республику. Его главные задачи — инструктаж и обучение местных солдат ведению боевых действий и разведке местности. Ситуация в государстве становится напряженной, когда военные получают информацию о грядущем перевороте. Бандитские группировки готовятся проникнуть в столицу, чтобы помешать президентским выборам и захватить власть. Однако на их пути оказывается база российских инструкторов, которые готовы отразить наступление мятежников. Грише и его товарищам предстоит сделать все, чтобы противник не смог прорвать оборону и достигнуть города.



