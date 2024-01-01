Блиндаж (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Уволенный с работы медик и его друг-немец находят блиндаж времен Великой Отечественной войны, который загадочным образом переносит их в 1941 год. Фильм «Блиндаж» — фантастическая военная драма о героизме и самопожертвован�ии.
Наши дни. Сергей приезжает в Донецк из Москвы и устраивается медиком в местную больницу. После конфликта с начальством его увольняют, и Сергей присоединяется к своему другу, немцу Паулю, промышляющему черным копательством. Вместе они отправляются на место, где происходило кровавое сражение между Красной армией и нацистами во время Великой Отечественной войны. Там Сергей и Пауль находят блиндаж, забравшись в который, они оказываются в 1941 году, в самом эпицентре решающей битвы. Теперь друзьям предстоит присоединиться к военным действиям и понять, как вернуться в свое время.
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СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Фантастика
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Режиссёр
Илья
Куликов
- Актёр
Александр
Метёлкин
- ДЛАктёр
Даниэль
Литтау
- Актриса
Вероника
Мохирева
- Актриса
Маргарита
Аброськина
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владимир
Селезнев
- Актёр
Алексей
Шевченков
- РБАктёр
Роман
Богомазов
- ДМАктёр
Дин
Майер
- Актёр
Эльшан
Алескеров
- АБАктёр
Александр
Бобров
- Сценарист
Илья
Куликов
- ОССценарист
Олег
Смирнов
- Продюсер
Илья
Куликов
- Продюсер
Андрей
Семенов
- РСПродюсер
Руслан
Соколов
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- ЕШПродюсер
Елена
Шарипова
- ЕРПродюсер
Екатерина
Рыжая
- КАХудожник
Кирилл
Арасланов
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- Композитор
Денис
Дубовик