Блиндаж (фильм, 2024) смотреть онлайн

Уволенный с работы медик и его друг-немец находят блиндаж времен Великой Отечественной войны, который загадочным образом переносит их в 1941 год. Фильм «Блиндаж» — фантастическая военная драма о героизме и самопожертвован�ии.



Наши дни. Сергей приезжает в Донецк из Москвы и устраивается медиком в местную больницу. После конфликта с начальством его увольняют, и Сергей присоединяется к своему другу, немцу Паулю, промышляющему черным копательством. Вместе они отправляются на место, где происходило кровавое сражение между Красной армией и нацистами во время Великой Отечественной войны. Там Сергей и Пауль находят блиндаж, забравшись в который, они оказываются в 1941 году, в самом эпицентре решающей битвы. Теперь друзьям предстоит присоединиться к военным действиям и понять, как вернуться в свое время.



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