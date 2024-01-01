Блиндаж
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Блиндаж
8.32024, Блиндаж
Фантастика, Военный113 мин18+

Блиндаж (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Уволенный с работы медик и его друг-немец находят блиндаж времен Великой Отечественной войны, который загадочным образом переносит их в 1941 год. Фильм «Блиндаж» — фантастическая военная драма о героизме и самопожертвовании.

Наши дни. Сергей приезжает в Донецк из Москвы и устраивается медиком в местную больницу. После конфликта с начальством его увольняют, и Сергей присоединяется к своему другу, немцу Паулю, промышляющему черным копательством. Вместе они отправляются на место, где происходило кровавое сражение между Красной армией и нацистами во время Великой Отечественной войны. Там Сергей и Пауль находят блиндаж, забравшись в который, они оказываются в 1941 году, в самом эпицентре решающей битвы. Теперь друзьям предстоит присоединиться к военным действиям и понять, как вернуться в свое время.

Какие уроки они вынесут, расскажет драма «Блиндаж» (2024). Смотреть онлайн ее вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Фантастика
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

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Актёры и съёмочная группа фильма «Блиндаж»