Биография

Вероника Мохирева — российская актриса и певица. Родилась в Екатеринбурге 19 декабря 1998 года. Будущая кинодеятельница с ранних лет занималась музыкой, обучаясь в Свердловской филармонии и принимая участие в вокальных конкурсах. Позже девушка основала собственный музыкальный бэнд под названием Replay, в котором стала солисткой. После окончания языковой гимназии в 2016 году Вероника поступила в РУТИ-ГИТИС, где обучалась актерскому мастерству. Карьера Вероники Мохиревой стартовала незадолго до окончания актерского вуза. Свои первые роли молодая девушка сыграла в сериалах «Бывшие» и «Анатомия убийства». Дальнейшими проектами с участием артистки стали многосерийные драмы «Топи», «Пассажиры», «Стая» и другие.