Сериал Стая (2022 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Стая
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Стая
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Стая
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Стая
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+51 мин
Стая
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Стая
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Стая
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Стая
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Возможно ли изменить тех, кто однажды ступил на преступную тропу? Сериал Wink Originals с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым о перевоспитании подростков с мрачным прошлым.
Рита работает психологом во ФСИН и стремится помочь оступившимся подросткам вернуться к нормальной жизни. Она начинает программу «Второй шанс» — горный поход с отрядом малолетних правонарушителей. Рита надеется, что общие трудности сплотят ребят и научат работать для общего блага. Однако все идет не по плану: в лагере происходит несчастный случай. Трудные подростки уверены, что обвинят во всем их, и не находят лучшего выхода, чем сбежать, взяв в заложники своего воспитателя — Риту. На поиски бунтарей отправляются ее муж и отец одного из воспитанников программы; тем временем юные преступники, попав в дикую природу, начинают проявлять свои скрытые стороны...
Заслуживают ли эти ребята второй шанс или они навсегда останутся опасными для общества? Смотреть сериал «Стая» в хорошем качестве можно эксклюзивно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актёр
Павел
Табаков
- Актёр
Макар
Запорожский
- Актёр
Георгий
Ратишвили
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Эльшан
Алескеров
- Актёр
Иван
Непомнящий
- Актриса
Вероника
Мохирева
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актриса
Екатерина
Карташова
- Сценарист
Ольга
Никифорова
- Сценарист
Григорий
Зельцер
- Сценарист
Марина
Елатомцева
- АЖСценарист
Андрей
Журавлёв
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- Оператор
Андрей
Иосифов
- Оператор
Станислав
Шарков