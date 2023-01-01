Сериал Стая (2022 год) смотреть онлайн

Сюжет

Возможно ли изменить тех, кто однажды ступил на преступную тропу? Сериал Wink Originals с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым о перевоспитании подростков с мрачным прошлым.



Рита работает психологом во ФСИН и стремится помочь оступившимся подросткам вернуться к нормальной жизни. Она начинает программу «Второй шанс» — горный поход с отрядом малолетних правонарушителей. Рита надеется, что общие трудности сплотят ребят и научат работать для общего блага. Однако все идет не по плану: в лагере происходит несчастный случай. Трудные подростки уверены, что обвинят во всем их, и не находят лучшего выхода, чем сбежать, взяв в заложники своего воспитателя — Риту. На поиски бунтарей отправляются ее муж и отец одного из воспитанников программы; тем временем юные преступники, попав в дикую природу, начинают проявлять свои скрытые стороны...



Заслуживают ли эти ребята второй шанс или они навсегда останутся опасными для общества? Смотреть сериал «Стая» в хорошем качестве можно эксклюзивно на Wink.



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