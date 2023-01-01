Стая
Wink
Сериалы
Стая
8.52022, Стая 1 сезон
Драмы18+

Сериал Стая (2022 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Возможно ли изменить тех, кто однажды ступил на преступную тропу? Сериал Wink Originals с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым о перевоспитании подростков с мрачным прошлым.

Рита работает психологом во ФСИН и стремится помочь оступившимся подросткам вернуться к нормальной жизни. Она начинает программу «Второй шанс» — горный поход с отрядом малолетних правонарушителей. Рита надеется, что общие трудности сплотят ребят и научат работать для общего блага. Однако все идет не по плану: в лагере происходит несчастный случай. Трудные подростки уверены, что обвинят во всем их, и не находят лучшего выхода, чем сбежать, взяв в заложники своего воспитателя — Риту. На поиски бунтарей отправляются ее муж и отец одного из воспитанников программы; тем временем юные преступники, попав в дикую природу, начинают проявлять свои скрытые стороны...

Заслуживают ли эти ребята второй шанс или они навсегда останутся опасными для общества? Смотреть сериал «Стая» в хорошем качестве можно эксклюзивно на Wink.

Все сезоны сериала Стая смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стая»

Всё