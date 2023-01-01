Биография

Екатерина Карташова — российская актриса. Родилась в Сочи 9 января 2001 года. Еще в раннем детстве Екатерина с родителями переехала в Испанию, где окончила местный театральный колледж. Также девочка занималась вокалом и художественной гимнастикой, в шестилетнем возрасте выиграв первенство школы. После переезда в Москву в 2019 году она поступила в Школу Драмы Германа Сидакова и в Киношколу ЦЕХ. Первым кинопроектом Екатерины Карташовой стала комедия «Краш» в 2020 году. Затем последовали роли в драме «Самое безопасное место» и сериалах «Стая», «Балабол 5» и «Система».