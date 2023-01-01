Биография

Марина Елатомцева — российский сценарист. В школьном возрасте будущая кинодеятельница работала в местной газете, параллельно участвуя в литературных конкурсах. После школы Марина решила поступить на журфак, но после двух лет обучения сильно увлеклась театром и поступила во МГИК на факультет режиссера театра. После получения диплома она еще пять лет работала режиссером-педагогом в Детском музыкальном театре. Дебютным проектом Марины Елатомцевой в качестве сценаристки считается ситком «Счастливы вместе». В будущем она стала автором сценария к таким сериалам, как «Восьмидесятые», «В Москве всегда солнечно», «Доктор Рихтер», «Стая» и многим другим.