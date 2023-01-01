Биография

Ольга Никифорова — российский сценарист. Родилась в Москве 12 апреля 1983 года. В 2002 году Ольга окончила медицинский колледж, а в 2008-м — Московский институт международных экономических отношений. Будущая кинодеятельница семь лет проработала медсестрой, параллельно публикуя литературные рассказы. После рождения ребенка Никифорова решила отдать предпочтение писательскому ремеслу. Первой работой Ольги Никифоровой в качестве сценариста стал мультфильм 2010 года «Три богатыря и Шамаханская царица». В дальнейшем ее привлекали для написания скрипта для таких сериалов, как «Отель „Президент“», «Хозяйка горы» и «Стая». Помимо прочего, Ольга принимала участие в написании телепроектов «Игры разума» с Александром Цекало и «Домашние сказки» для СТС.