Три богатыря и Шамаханская царица (фильм, 2010) смотреть онлайн

Первый мультфильм франшизы «Три богатыря», где Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец действуют сообща. Шамаханская царица узнает рецепт вечной молодости. Это слезы тысячи красавиц. Но вот незадача – всех прелестных девушек в своем царстве владычица давно извела. Выход подсказывает ворон, рекомендующий царице околдовать Князя Киевского, чтобы получить доступ к слезам русских красавиц. Очарованный Князь оставляет Киев на вельможу Антипа, а сам вместе с Конем Юлием, который знает путь в Шамаханское царство, устремляется к возлюбленной. На месте Юлий быстро понимает, что царица весьма коварна, и сообщает об этом богатырям, которые отправляются вызволять Князя из любовной ловушки. Удастся ли им это, можно узнать, посмотрев мультфильм «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010) на Wink.



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