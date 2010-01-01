Три богатыря и Шамаханская царица (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Первый мультфильм франшизы «Три богатыря», где Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец действуют сообща. Шамаханская царица узнает рецепт вечной молодости. Это слезы тысячи красавиц. Но вот незадача – всех прелестных девушек в своем царстве владычица давно извела. Выход подсказывает ворон, рекомендующий царице околдовать Князя Киевского, чтобы получить доступ к слезам русских красавиц. Очарованный Князь оставляет Киев на вельможу Антипа, а сам вместе с Конем Юлием, который знает путь в Шамаханское царство, устремляется к возлюбленной. На месте Юлий быстро понимает, что царица весьма коварна, и сообщает об этом богатырям, которые отправляются вызволять Князя из любовной ловушки. Удастся ли им это, можно узнать, посмотрев мультфильм «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010) на Wink.
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Глезин
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- АГАктриса
Анна
Геллер
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- Актёр
Константин
Бронзит
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ЛМАктриса
Лия
Медведева
- АБСценарист
Александр
Боярский
- Сценарист
Ольга
Никифорова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- АСПродюсер
Анатолий
Сверчков
- ОБМонтажёр
Олег
Беляев
- ТПОператор
Татьяна
Присяч
- ЗАКомпозитор
Захар
Антонов
- ИРКомпозитор
Игорь
Растеряев
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков