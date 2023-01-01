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Три богатыря и Шамаханская царица
Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря и Шамаханская царица»

Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря и Шамаханская царица»

Режиссёры

Сергей Глезин

Сергей Глезин

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Быковский-Ромашов

Дмитрий Быковский-Ромашов

АктёрИлья Муромец
Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

АктёрДобрыня Никитич
Олег Куликович

Олег Куликович

АктёрАлеша Попович / Змей Горыныч
Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий

АктёрКнязь Киевский
Анна Геллер

Анна Геллер

АктрисаШамаханская царица
Дмитрий Высоцкий

Дмитрий Высоцкий

Актёрконь Юлий
Константин Бронзит

Константин Бронзит

Актёрворон
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

АктрисаАленушка
Елена Шульман

Елена Шульман

АктрисаНастасья
Лия Медведева

Лия Медведева

АктрисаЛюбава

Сценаристы

Александр Боярский

Александр Боярский

Сценарист
Ольга Никифорова

Ольга Никифорова

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Александр Боярский

Александр Боярский

Продюсер
Анатолий Сверчков

Анатолий Сверчков

Продюсер

Монтажёры

Олег Беляев

Олег Беляев

Монтажёр

Операторы

Татьяна Присяч

Татьяна Присяч

Оператор

Композиторы

Захар Антонов

Захар Антонов

Композитор
Игорь Растеряев

Игорь Растеряев

Композитор
Валентин Васенков

Валентин Васенков

Композитор