Татьяна Присяч

WinkТатьяна Присяч
- Карьера
- Дата рождения
- 4 апреля 1953 г. (72 года)
Фильмография
Оператор
- 9.5
Крепость: щитом и мечом2015, 73 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 22013, 70 мин
- 9.4
Три богатыря на дальних берегах2012, 68 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 9.4
Три богатыря и Шамаханская царица2010, 73 мин
- 9.4
Илья Муромец и Соловей-Разбойник2007, 76 мин
- 9.5
Добрыня Никитич и Змей Горыныч2006, 65 мин
- 9.4
Алеша Попович и Тугарин Змей2004, 75 мин