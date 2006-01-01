Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Wink
Детям
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
9.52006, Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Драмы, Приключения65 мин0+
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч (мультфильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Второй мультфильм легендарной франшизы «Три богатыря», где сюжеты русских былин переосмысляются в юмористическом ключе. Хитрый купец Колыван по полной использует своих должников. Одному из них, Князю Киевскому, он соглашается простить долг, если тот отдаст ему в жены свою дочь Забаву. С помощью другого, Змея Горыныча, инсценирует похищение невесты, чтобы выдать себя за ее спасителя и скрыть таким образом факт сговора с Князем. Но загвоздка в том, что Забава любит Елисея и ни в какую не соглашается выйти за Колывана, а Елисей – дружит с Добрыней Никитичем, который готов на все, чтобы помочь товарищу вернуть возлюбленную. Чем дело успокоится, увидите, когда будете смотреть онлайн мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) на Wink.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

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