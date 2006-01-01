Добрыня Никитич и Змей Горыныч (мультфильм, 2006) смотреть онлайн
Сюжет
Второй мультфильм легендарной франшизы «Три богатыря», где сюжеты русских былин переосмысляются в юмористическом ключе. Хитрый купец Колыван по полной использует своих должников. Одному из них, Князю Киевскому, он соглашается простить долг, если тот отдаст ему в жены свою дочь Забаву. С помощью другого, Змея Горыныча, инсценирует похищение невесты, чтобы выдать себя за ее спасителя и скрыть таким образом факт сговора с Князем. Но загвоздка в том, что Забава любит Елисея и ни в какую не соглашается выйти за Колывана, а Елисей – дружит с Добрыней Никитичем, который готов на все, чтобы помочь товарищу вернуть возлюбленную. Чем дело успокоится, увидите, когда будете смотреть онлайн мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) на Wink.
Добрыня Никитич и Змей Горыныч смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Приключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- АТАктёр
Андрей
То�лубеев
- ЕГАктриса
Екатерина
Гороховская
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- Актриса
Наталья
Данилова
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- Сценарист
Максим
Свешников
- АБСценарист
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- ИЕОператор
Ирина
Ершова
- ТПОператор
Татьяна
Присяч
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков