Биография

Наталья Данилова – актриса театра и кино, родилась 25 сентября 1955 года. Обладательница звания заслуженной артистки и художественной премии «Петрополь». Снялась в более чем 50 фильмах и сериалах, занимается дубляжом и озвучиванием. В своем первом фильме Наталья Данилова снялась в тринадцатилетнем возрасте у режиссера И. Масленникова («Завтра, третьего апреля...»). В 1976 году стала выпускницей театрального института в Ленинграде. На дипломном спектакле актриса произвела впечатление на присутствовавшего Г. Товстоногова. Режиссер пригласил Данилову в БДТ, в котором она прослужила 15 лет. С 2001 года Данилова служит в Театре Комиссаржевской. В 1977 году исполнила одну из главных ролей в экранизации пьесы Шекспира «Комедия ошибок». Но настоящую известность принесла Наталье Даниловой роль в многосерийном телефильме «Место встречи изменить нельзя». Одну из ярких ролей актриса исполнила в фильме «Тайна \"Черных дроздов\"». В 1983 году снялась в картине «Отцы и дети», а через год в кинопостановке зарубежного детектива «Человек-невидимка». После длительного перерыва в актерской карьере снялась в 2006 году в популярном сериале «Татьянин день» в роли матери одной из героинь. Наталья Данилова была дважды замужем, детей у актрисы нет."