Повесть непогашенной луны (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Легендарный полководец Гражданской войны, победитель Врангеля приезжает в столицу по вызову Сталина. В столице он с недоумением узнает, что Политбюро на специальном заседании решило заставить его прооперировать застарелую язву. Лечащий врач убежден, что операция не нужна, но, повинуясь партийной дисциплине, старый большевик ложится на операционный стол.

