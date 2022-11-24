Повесть непогашенной луны (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Повесть непогашенной луны
8.01990, Повесть непогашенной луны
Драма81 мин0+

О фильме

Легендарный полководец Гражданской войны, победитель Врангеля приезжает в столицу по вызову Сталина. В столице он с недоумением узнает, что Политбюро на специальном заседании решило заставить его прооперировать застарелую язву. Лечащий врач убежден, что операция не нужна, но, повинуясь партийной дисциплине, старый большевик ложится на операционный стол.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb