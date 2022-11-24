Повесть непогашенной луны (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
8.01990, Повесть непогашенной луны
Драма81 мин0+
О фильме
Легендарный полководец Гражданской войны, победитель Врангеля приезжает в столицу по вызову Сталина. В столице он с недоумением узнает, что Политбюро на специальном заседании решило заставить его прооперировать застарелую язву. Лечащий врач убежден, что операция не нужна, но, повинуясь партийной дисциплине, старый большевик ложится на операционный стол.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЕЦРежиссёр
Евгений
Цымбал
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актёр
Виктор
Проскурин
- Актёр
Сергей
Арцибашев
- Актриса
Наталья
Данилова
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- Актёр
Владимир
Симонов
- СЖАктёр
Станислав
Житарев
- МРАктёр
Михаил
Ремизов
- ВЖСценарист
Витаутас
Жалакявичюс
- ВЧПродюсер
Владимир
Чудовский
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- ВХКомпозитор
Вадим
Храпачёв