Биография

Михаил Ремизов – актер, который стал известен всему Советскому Союзу, родился в Москве 9 ноября 1948 года. Скончался вследствие инфаркта 15 сентября 2015. Играл в театре, неоднократно появлялся на большом советском экране, передавал свой опыт молодым поколениям. Как и многие современники, артист окончил обучение в Школе-студии МХАТ (1973), преподавателем курса был В. П. Марков. Здесь же познакомился с Н. М. Птушкиной, будущей женой, которой суждено было стать режиссером, драматургом, сценаристом и матерью трех его детей. За плечами исполнителя Красноярский ТЮЗ, Томский областной и Московский Новый драматические театры. До 2015 актер работал в театре имени К. С. Станиславского. Фильмы Ремизова становятся отражением его опыта. Дебютная роль Михаила Ремизова состоялась в «Большой перемене», здесь он снялся за год до окончания Школы-студии МХАТ. Следом последовали «Семнадцать мгновений весны» и «Когда дрожит земля». Параллельно со съемками преподает актерское мастерство, изучает иностранные языки. За годы жизни Михаил успел примерить более 60 образов на большом экране, а театральные постановки с его участием еще надолго останутся в сердцах преданных поклонников.