Повесть непогашенной луны
Актёры и съёмочная группа фильма «Повесть непогашенной луны»

Режиссёры

Евгений Цымбал

Режиссёр

Актёры

Владимир Стеклов

Актёрнаркомвоенмор
Виктор Проскурин

АктёрСталин
Сергей Арцибашев

АктёрПопов
Наталья Данилова

АктрисаСофья
Сергей Гармаш

Актёркрасноармеец
Всеволод Ларионов

Актёрпрофессор Кокосов
Пётр Зайченко

Актёр
Владимир Симонов

Актёранестезиолог
Станислав Житарев

Актёр
Михаил Ремизов

Актёрглавврач

Сценаристы

Витаутас Жалакявичюс

Сценарист

Продюсеры

Владимир Чудовский

Продюсер

Операторы

Вадим Алисов

Оператор

Композиторы

Вадим Храпачёв

Композитор