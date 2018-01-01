Биография

Владимир Симонов — российский актер театра и кино. Кавалер ордена Дружбы, лауреат нескольких театральных премий. Родился в городе Октябрьск 7 июня 1957 года. Владимир обучался режиссуре в Куйбышевском институте культуры, а актерской профессией овладевал в училище имени Щукина. Кинодеятель работает в репертуарных и антрепризных театрах Москвы, а также ежегодно снимается в кино. Первая роль Владимира Симонова — Афанасий Устюжанин в эпопее Кончаловского «Сибириада». Критики высоко оценили игру актера в фильме «Повести Белкина. Метель». Публике запомнился потерпевший Капличенков из «Криминального таланта», титулярный советник Кувалдин из «Чехов и К», певец Вадим Глинский из ленты «Граница. Таежный роман». Всего Симонов сыграл более чем в ста пятидесяти кинопостановках.