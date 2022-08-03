ДухLess 2
Wink
Фильмы
ДухLess 2

ДухLess 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

9.12015, ДухLess 2
Драма106 мин18+

О фильме

Максим Андреев скрывается от российского правосудия на Бали и знакомится с серфером Романом, который в Москве возглавляет крупную госкорпорацию. Он приглашает Макса к себе на работу, и прознавшая об этом полиция убеждает Андреева устроиться к Роману и начать собирать на него компромат.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «ДухLess 2»