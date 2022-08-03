ДухLess 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
9.12015, ДухLess 2
Драма106 мин18+
О фильме
Максим Андреев скрывается от российского правосудия на Бали и знакомится с серфером Романом, который в Москве возглавляет крупную госкорпорацию. Он приглашает Макса к себе на работу, и прознавшая об этом полиция убеждает Андреева устроиться к Роману и начать собирать на него компромат.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Данила
Козловский
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актёр
Милош
Бикович
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Лев
Прыгунов
- Актёр
Владимир
Симонов
- Актёр
Доминик
Пинон
- Сценарист
Сергей
Минаев
- ФИСценарист
Фуад
Ибрагимбеков
- Сценарист
Михаил
Идов
- АРСценарист
Андрей
Рывкин
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Сергей
Яхонтов
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Художница
Анна
Чистова
- ИСХудожник
Игорь
Ступников
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- ПКОператор
Павел
Капинос
- Композитор
Павел
Есенин
- СККомпозитор
Сергей
Каширин