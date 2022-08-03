Максим Андреев скрывается от российского правосудия на Бали и знакомится с серфером Романом, который в Москве возглавляет крупную госкорпорацию. Он приглашает Макса к себе на работу, и прознавшая об этом полиция убеждает Андреева устроиться к Роману и начать собирать на него компромат.

