Биография

Михаил Идов — американский и российский режиссер, сценарист, прозаик, музыкант. Бывший журналист, главный редактор российской версии журнала GQ. Лауреат трех премий National Magazine Award. Родился в Латвии 9 июля 1976 года. В 1992 году Михаил переезжает вместе с семьей в США, где поступает в Мичиганский университет, чтобы обучаться теории кино, сценарному мастерству и драматургии. В 1998 году оправляется в Нью-Йорк и с 2006 года начинает работать обозревателем New York Magazine. Публиковался в изданиях The New York Times, The Wall Street Journal, Time, The New Republic. Также был главным редактором Russia! — американского журнала о России. Бывший креативный директор кинокомпании Art Pictures. Михаил Идов участвовал в написании сценариев к таким проектам, как сериалы «Лондонград: Знай наших», «Германия 89», кинолента «Лето» 2018 года, режиссировал «Юмориста», фильм и сериал «Джетлаг». Один из продюсеров многосерийного проекта «Рашкин», а также вместе с Анной Друбич работал как композитор сериала «Оптимист».