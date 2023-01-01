Петр Ануров
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 13 ноября 1978 г. (46 лет)
Биография
Петр Ануров — российский продюсер, член Союза Кинематографистов РФ. Номинант на премию «Золотой орел» в 2012 году. Родился в Москве 13 ноября 1978 года. В 1999 году Петр окончил экономический факультет ВГИКа. Сразу после обучения стал работать заместителем директора, а после — и директором в рекламной компании «Парк Продакшн». С 2004 года активно занимается продюсерской деятельностью, а в 2006 году встает у руля компании «Кинослово» и становится членом Гильдии продюсеров. Первый крупный опыт Петра Анурова в качестве продюсера — кинофильм британского производства «Арийская пара». За ним следует российский сериал «Диверсант» с Владиславом Галкиным. Наиболее известные работы Анурова как продюсера: дилогия «Духless» и спортивная драма «Тренер» с Данилой Козловским, триллер по сценарию Сергея Минаева «Селфи» с Константином Хабенским, и приключенческая мелодрама «Серебряные коньки» 2020 года.
Фильмография
Продюсер
- 8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича2024, 104 мин
- 8.3
Беспринципные в деревне2023, 86 мин
- 9.1
И снова здравствуйте!2022
- 8.9
The Телки2022Бесплатно
- 7.5
Пропавшая (2021)2021
- 9.0
Магомаев2020
- 8.9
Филатов2020
- 9.4
Серебряные коньки2020, 131 мин
- 8.6
Подкидыш2019
- 8.0
Селфи2017, 109 минБесплатно
- 9.0
ДухLess 22015, 107 минБесплатно
- 8.8
Обратный билет2012, 89 минБесплатно
- 8.5
Мама выходит замуж2012, 92 минБесплатно
- 8.6
ДухLess2011, 101 минБесплатно