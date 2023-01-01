Биография

Петр Ануров — российский продюсер, член Союза Кинематографистов РФ. Номинант на премию «Золотой орел» в 2012 году. Родился в Москве 13 ноября 1978 года. В 1999 году Петр окончил экономический факультет ВГИКа. Сразу после обучения стал работать заместителем директора, а после — и директором в рекламной компании «Парк Продакшн». С 2004 года активно занимается продюсерской деятельностью, а в 2006 году встает у руля компании «Кинослово» и становится членом Гильдии продюсеров. Первый крупный опыт Петра Анурова в качестве продюсера — кинофильм британского производства «Арийская пара». За ним следует российский сериал «Диверсант» с Владиславом Галкиным. Наиболее известные работы Анурова как продюсера: дилогия «Духless» и спортивная драма «Тренер» с Данилой Козловским, триллер по сценарию Сергея Минаева «Селфи» с Константином Хабенским, и приключенческая мелодрама «Серебряные коньки» 2020 года.