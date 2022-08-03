Обратный билет (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Мария возвращается в город, где живет ее семья, ее друзья - те, кого она любит больше жизни, те, с которыми она была разлучена на долгие шесть лет. Мария была осуждена за убийство. Маленький городок, где все знают друг друга, до сих пор в недоумении: как молодая женщина могла убить своего мужа? Только сама Мария знает правду и цену этого трагического события из прошлого. Долгожданное возвращение домой становится для нее настоящим испытанием.

