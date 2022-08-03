Обратный билет
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Обратный билет

Обратный билет (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Обратный билет
Мелодрама89 мин12+

О фильме

Мария возвращается в город, где живет ее семья, ее друзья - те, кого она любит больше жизни, те, с которыми она была разлучена на долгие шесть лет. Мария была осуждена за убийство. Маленький городок, где все знают друг друга, до сих пор в недоумении: как молодая женщина могла убить своего мужа? Только сама Мария знает правду и цену этого трагического события из прошлого. Долгожданное возвращение домой становится для нее настоящим испытанием.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Обратный билет»