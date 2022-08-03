Обратный билет (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.92012, Обратный билет
Мелодрама89 мин12+
О фильме
Мария возвращается в город, где живет ее семья, ее друзья - те, кого она любит больше жизни, те, с которыми она была разлучена на долгие шесть лет. Мария была осуждена за убийство. Маленький городок, где все знают друг друга, до сих пор в недоумении: как молодая женщина могла убить своего мужа? Только сама Мария знает правду и цену этого трагического события из прошлого. Долгожданное возвращение домой становится для нее настоящим испытанием.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- Актриса
Елена
Подкаминская
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- ККАктёр
Константин
Константинов
- ОГАктриса
Ольга
Гагарина
- ННАктриса
Нелли
Неведина
- КПАктриса
Катя
Подлесная
- ДТАктёр
Дианисий
Толоконников
- ОМАктриса
Ольга
Мукукенова
- МВАктёр
Максим
Важов
- ОМАктёр
Олег
Масленников
- АТСценарист
Анна
Тюрина
- Продюсер
Петр
Ануров
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- МЕПродюсер
Мария
Едемская
- ЕФХудожница
Елена
Фёдорова
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков