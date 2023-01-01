Биография

Российский актер театра и кино родился в 1974 г. Он не выставляет свою личную жизнь напоказ, о нем не много информации на страницах интернета, он не рассказывает о своей семье. Сегодня он заслуженный деятель искусств, но так было не всегда. Школу Константин окончил не блестяще. Поступил в ПТУ на специальность слесаря-сборщика. Работал на закрытых предприятиях: паял платы, собирал продукцию для оборонки. Все это ему очень не нравилось. Следующий шаг – поступление в коммерческий институт, но и тут он не задержался, перешел на режиссерский факультет ГИТИСа. Он хорошо сдал экзамены, получил диплом режиссера. После этого попал на курс Гончарова, сдав экзамены с первого раза. После окончания института оказался в театре им. Маяковского. Актерская деятельность Константинова началась в 2002 году. Он снялся в сериале «Марш Турецкого». После этого его стали приглашать и в другие фильмы. На его счету их около тридцати, среди них: • «Департамент»; • «Выхожу тебя искать»; • «Доктор Рихтер»; • «Сделка»; • «Молодежка» и другие. Константин Константинов – почетный деятель искусств Москвы и РФ, он получил благодарность от президента за плодотворную деятельность.