Дама Пик (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.42016, Дама Пик
Триллер115 мин18+
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О фильме
Оперная дива Софья Майер после долгих лет эмиграции возвращается в Россию. Певица намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. Спектакль, без сомнения, станет событием сезона, а все актеры постановки проснутся знаменитыми. О славе и деньгах мечтает молодой певец оперной труппы Андрей, и «Пиковая дама» для него шанс достичь желаемого. Он готов на всe, чтобы получить роль Германна, и об этом догадывается Софья, оставившая для себя роль Графини. Оперная дива начинает жестокую игру, в которую будут вовлечены все участники спектакля.…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Актёр
Иван
Янковский
- МКАктриса
Мария
Курденевич
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- НКАктриса
Наталья
Коляканова
- Актёр
Алексей
Колган
- Актёр
Владимир
Симонов
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- БААктёр
Беник
Аракелян
- ЕЗАктёр
Евгений
Зеленский
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- ВПСценарист
Валерий
Печейкин
- СУСценарист
Стивен
Уолш
- АЛСценарист
Александр
Лунгин
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ЕППродюсер
Евгений
Панфилов
- ЕПХудожница
Евгения
Панфилова
- КММонтажёр
Каролина
Мачиевска
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе