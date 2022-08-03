Дама Пик (фильм, 2016) смотреть онлайн

Оперная дива Софья Майер после долгих лет эмиграции возвращается в Россию. Певица намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. Спектакль, без сомнения, станет событием сезона, а все актеры постановки проснутся знаменитыми. О славе и деньгах мечтает молодой певец оперной труппы Андрей, и «Пиковая дама» для него шанс достичь желаемого. Он готов на всe, чтобы получить роль Германна, и об этом догадывается Софья, оставившая для себя роль Графини. Оперная дива начинает жестокую игру, в которую будут вовлечены все участники спектакля.…

