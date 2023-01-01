Биография

Ксения Раппопорт — актриса кино и театра. Обладательница многочисленных наград и почетного звания «Народная артистка Российской Федерации». Родилась в Ленинграде 25 марта 1974 года. В детстве девушка любила посещать кружки альпинизма и гимнастики. Позже проявляла интерес к художественному творчеству. Ксения мечтала стать переводчиком французского языка, но в 15 лет ее пригласили на съемку фильма «Изыди». С 2000 по 2006 Ксения играла на сцене театра и параллельно снималась в кино. Карьера актрисы Ксении Раппопорт началась с главной роли в фильме «Незнакомка», который снимался в Италии и для которого ей пришлось учить итальянский язык. Благодаря этой работе стала обладательницей премии итальянского кинематографа. Ксения снималась в таких проектах, как «Ликвидация», «Суженый-ряженый», «Юрьев день». Актриса неоднократно принимала участие в съемках в Италии. Итальянские фильмы «Двойной час» и «Человек, который любит» прославили ее в зарубежных странах.